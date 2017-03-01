В среду, 1 марта, праздник стропил отмечается в строящемся жилом комплексе Jasmine Garden в Юрмале в Булдури на улице Ясмину, сообщили порталу Delfi в LNK Group.

Девелопер проекта - входящая в LNK Group компания LNK Properties. В комплекс Jasmine Garden планируется инвестировать семь миллионов евро.

Комплекс будет состоять из четырех зданий, в каждом из которых размещается 9 или 15 квартир. Площадь квартир - от 42 до 100 квадратных метров.

На данный момент на месте объекта уже возведены железобетонные конструкции и стены, построены внешние сети газо- и водоснабжения, а также канализация. "Сейчас идет монтаж окон и внутренних инженерных сетей, начаты работы по монтажу крыши и внутренних перекрытий", - рассказали в LNK Group.

Строительные работы на объекте начались летом 2016 года. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию осенью 2017 года.

Jasmine Garden - это уже седьмой жилой проект LNK Properties в Юрмале. Генеральным подрядчиком выступает стройкомпания Merks.