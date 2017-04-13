Организуемый компанией Eiropas dzelzceļa līnijas (EDL) конкурс на комплексную застройку Рижского центрального вокзала пройдет в два этапа до конца года.На первом этапе будут отобраны квалифицированные претенденты, которые во втором этапе подадут технические и финансовые предложения. На первый этап заявки поступят в июле, а второй этап начнется в ноябре.

Проектирование закончится в 2018 году, строительные работы начнутся в 2020-м, а в 2022 году проект должен быть завершен.

Планируется полностью снести железнодорожную насыпь, которая сейчас отделяет Старую Ригу от центрального рынка. На железнодорожном мосту появится дорожка для пешеходов и велосипедистов. Железнодорожная насыпь будет убрана на отрезке до улицы Дзирнаву, поэтому появится дополнительное соединение между улицами Элизабетес и Тимотея.

Уже сообщалось, что на время строительства Rail Baltica Рижский автовокзал будет перенесен на построенный в Торнякалнсе мультимодальный узел, который позже продолжит действовать как региональный автовокзал.