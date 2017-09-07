ФОТО, ВИДЕО: Латвийская стройкомпания построит паркинг возле Таллинского аэропорта

Foto: DELFI.ee Представители Таллинского аэропорта, KMG Inseneriehituse AS и латвийской стройкомпании LNK Industries подписали договор о строительстве, согласно которому к 2019 году в Таллиннском аэропорту будет возведен паркинг, предназначенный для 1100 машин. Стоимость договора составит около 13 млн евро. Проектирование начнется сразу, строительство — в январе 2018 года. Планируемый срок окончания работ — 1 января 2019 года.



Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.