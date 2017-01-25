Предполагается, что центр станет крупнейшим зданием, возведенным после восстановления независимости Латвии, и самым большим логистическим центром в Балтии. Площадь центра составит почти 70 000 кв метров.
"В течение ближайших четырех лет Латвия станет центром логистики в странах Балтии", - заявил журналистам председатель правления Rimi Latvija Валдис Турлайс. Компания планирует создать 600 новых рабочих мест.
В 2015 году оборот Rimi Latvia составил 785,281 млн евро, прибыль - 27,427 млн евро. Сеть управляет 31 гипермаркетом, 44 супермаркетами и 44 магазинами Supernetto в 28 городах Латвии.