На прошлой неделе предприятию Light в присутствии судебных исполнителей удалось получить доступ к принадлежащему ему движимому имуществу на стадионе "Сконто" в Риге. На сам стадион представителей фирмы пустили только после того, как была привлечена полиция.

"Происходит арест движимого имущества - оно принадлежит третьей стороне, то есть не владельцу стадиона и не управляющему стадионом. Имеется решение суда, на место прибыл судебный исполнитель и производит опись данного имущества. Пока что будет заблокировано использование табло, будет перенят и туннель, через который футболисты выходят на игры, а также находящиеся на поле ворота", - пояснил Delfi владелец ООО Light Селтерс.

Владелец стадиона - Adventika Group передал надзор за стадионом компании Fitnesa Parks, член правления которой Айвар Тропс пояснил Delfi, что происходящее не повлияет на работу объекта.

"Нас это не касается. В деталях не знаю, что тут произошло. Нам в пользование сдан стадион и инвентарь, чтобы мы могли организовывать мероприятия на данной территории. Речь идет не только о футбольных играх. Так что нас это не интересует. У нас есть обязательства перед клиентами и обществом - мы должны обеспечить работоспособность объекта, и мы это выполняем", - пояснил Тропс. По его словам, происходящее не повлияет на проведение футбольных игр.