11 августа в Рижском аэропорту приземлился седьмой самолет Bombardier CS300. До конца этого года авиакомпания airBaltic планирует увеличить свой флот CS300 до восьми лайнеров, сообщает пресс-служба airBaltic.

Самолет с регистрационным номером YL-CSG прибыл в Ригу из Монреаля. За 7 часов 13 минут он преодолел 6382 километров.

До конца 2019 года airBaltic планирует увеличить свой флот CS300 до 20 самолетов. В 2021 году, когда флот airBaltic будет состоять только из самолетов Bombardier, флот авиакомпании будет одним из самых новых в Европе.

Сейчас airBaltic совершает полеты на самолетах CS300 в Амстердам, Барселону, Рим, Париж и Тбилиси.

Bombardier CS300 рассчитан на 145 мест. Он обеспечивает более высокий уровень комфорта, в том числе широкие кресла, большие иллюминаторы, больше места для ручной клади в салоне, улучшенные туалеты и т.д. Новый самолет также значительно тише – он производит в четыре раза меньше шума.

