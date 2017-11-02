Принадлежащий латвийскому бизнесмену Юлию Круминьшу комплекс домов Senču sils ("Бор предков") на берегу озера Балтэзерс будет выставлен на продажу.

Круминьш уже несколько лет живет в Сигулде, а члены его семьи - в Юрмале. Журнал Kas Jauns сообщает, что Круминьш намеревается продать виллу на берегу Балтэзерса.

Пока бизнесмен не планирует выставлять комплекс на продажу, он хочет выждать до весны 2018 года, когда активизируется рынок недвижимости.

"Думаю выставить на продажу, а там посмотрим. Дом слишком дорогой, кто попало не сможет его купить. Меньше чем за десять миллионов не выставлю, это минимум. Скорее всего, богатого покупателя придется искать в соседних странах - в России, Белоруссии", - пояснил Круминьш журналу Kas Jauns.

В комплексе домов Senču sils насчитывается 48 спальных комнат. Общая площадь помещений - примерно 3000 квадратных метров.