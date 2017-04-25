В прошлом году Банк Латвии выпустил в обращение семь коллекционных монет - "Сказочная монета II. Ежовая шубка", "Baltars. Фарфор", "Национальный предприниматель", "Золотые сакты. Рипсакта", "Янис Розенталс", "Рождественские бои" и "Земля".
- 1. Сказочная монета II. Ежовая шубка
- 2. Baltars. Фарфор
- 3. Национальный предприниматель
- 4. Золотые сакты. Рипсакта
- 5. Янис Розенталс
- 6. Рождественские бои
- 7. Земля
Банк Латвии выбирает монету года с 2004 года. За это время лучшей признавались такие монеты, как "Монета времени", "Барон Мюнхгаузен", "Монета чисел", "Монета времени II", "Монета счастья", "Монета воды", "Монета янтаря" и т.д.
Проголосовать за монету можно на сайте Банка Латвии, в профиле банка в соцсети Draugiem, в отделениях и филиалах БЛ и других местах (полный список).