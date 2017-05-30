По информации телеканала, акт о доначислении налогов предъявлен одному из двух подразделений Apple во Франции: компании Apple Retail France EURL. Согласно представленной декларации по итогам финансового года, завершившегося в сентябре 2016 года, выручка Apple Retail France EURL составила €623 млн, убытки — €9,4 млн, а совокупная выручка вместе с другим подразделением Apple — компанией Apple France SARL — составила €700 млн.

Представители Apple не стали комментировать информацию о доначислении налогов, заявив, что Apple, являясь "крупнейшим налогоплательщиком в мире", выплачивает налоги "в полной мере везде, где присутствует".