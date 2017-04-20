Латвийское антимонопольное ведомство Совет по конкуренции (СК) призывает производителей, импортёров и автодилеров соблюдать требования закона и не аннулировать гарантию на автомашину, если она обслуживается и ремонтируется в независимом автосервисе. Такого же мнения придерживается Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) при условии, что используются аналогичные запчасти и учитываются рекомендации производителей.

В марте текущего года Административный окружной суд оставил в силе решение Совета по конкуренции о наказании АО KIA Auto. Напомним, что ещё в 2014 году предприятие было оштрафовано на 134,5 тысяч евро. Предприятие более десяти лет безосновательно препятствовало владельцам авто проводить в находящихся на гарантийном сроке автомобилях внегарантийный ремонт и техобслуживание с привлечением независимых автосервисов, а также ограничивали автовладельцев в возможности устанавливать на автозапчасти от сторонних производителей.

Кроме штрафа СК требовало от Kia Auto прекратить описанную практику и проинформировать владельцев автомобилей Kia о том, что теперь они имеют право проводить техобслуживание и внегарантийные ремонты в независимых автосервисах, и при этом не теряют право на гарантийное обслуживание автомобиля. Кроме того, при ремонте автовладелец имеет право использовать не только оригинальные запчасти Kia, но и изготовленные другими производителями запчасти с отвечающим уровнем качества.

Одновременно антимонопольное ведомство призвало и других производителей, импортёров и автодилеров соблюдать закон, ссылаясь на нормы правил Европейской комиссии. Они прямо запрещают любую сервисную "дискриминацию".

Как отмечают в Совете по конкуренции, владельцы машин вправе выбирать автосервис, который обязан соблюдать рекомендации производителя. Если последнее условие не было выполнение гарантия может быть аннулирована, а автосервис обязан возместить ущерб. Поэтому Центр по защите прав потребителей, в свою очередь, призывает автовладельцев тщательно выбирать автосервис.