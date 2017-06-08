Компания сообщает, что с 1 июля 2017 года до 31 декабря 2017 года домохозяйствам предлагаются тарифы, которые отвечают торговой цене газа 192,09 евро за 1000 кубометров или 18,23 евро за 1000 киловатт-часов (квт-ч). Сейчас тарифы установлены на уровне, отвечающем более низкой торговой цене газа - 178,86 евро за 1000 кубометров или 16,88 евро за 1000 квт-ч.

Поэтому с июля для использующих газ для отопления домохозяйств с потреблением до 500 кубометров или 5,269 квт-ч в год тариф составит 0,71 евро за кубометр или 0,068 евро за квт-ч. То есть тариф увеличится на 2%.

Для использующих газ для отопления домохозяйств с потреблением от 500 до 25000 кубометров или от 5,269 до 263450 квт-ч тариф составит 0,42 евро за кубометр или 0,04 за квт-ч. Для этой группы потребителей тариф увеличится на 4%.