Акцизный налог на алкогольные напитки в Латвии может увеличиться стремительнее, нежели планировалось ранее. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Согласно неофициальной информации, которую получило издания, сейчас власти обсуждают постепенное повышение ставок акциза на алкоголь в среднем на 15-24%.

Первое повышение ожидается в 2018 году, последующие - в 2019 году и 2020 году.

Считается, что повышение акциза поможет компенсировать снижение ставки подоходного налога с населения с 23% до 20% для лиц с годовым доходом до 45 000 евро и повышение необлагаемого минимума до 300 евро с нынешних 60-115 евро.

Бизнесмены из алкогольной отрасли считают, что нельзя изменять достигнутые ранее договоренности о постепенном повышении акцизов, и в 2018 году акцизы на алкоголь поднимать нельзя.

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли категорически возражает против повышения акцизного налога. Руководитель ассоциации Геннадий Клепиков подчеркивает, что ставки налогов на 2018 год были согласованы и вписаны в закон, а сейчас политики хотят найти деньги и ищут любые возможности, чтобы получить их.

Член правления Bauskas alus Владимир Барсков рассказал, что ранее планировалось повысить акциз на пиво на 6,7%, а согласно новому предложению, его планируется повысить на 24,4%.

Алкогольная отрасль за последние годы пережила неоднократное повышение ставок акцизного налога. Акциз на пиво повышался в августе 2015 года и в марте 2016 года. Ранее акцизный налог на алкоголь неоднократно повышался в 2009, 2010 и 2011 годы.

По данным Службы госдоходов (СГД), в прошлом году поступления в госбюджет от акцизного налога на алкоголь составили 137,5 млн евро, что на 8,9 млн или 7% больше, чем в 2015 году. Поступления от акциза на пиво составили 32,1 млн евро, что на 5 млн евро или 18 % больше по сравнению с 2015 годом.