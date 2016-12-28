Последние полтора года вопрос о налоге с микропредприятий (НМП) был как горячая картофелина - какой рукой ни возьми, обязательно обожжешься. Предварительные разъяснения политиков и чиновников не внесли ясности в этот вопрос, поэтому часть плательщиков НМП еще осенью свернула свою деятельность или уволила работников. Об этом пишет Neatkarīga.

Незадолго до Рождества в законодательстве вновь произошли изменения, однако они, скорее всего, удержали лишь от более широкой ликвидации бизнеса, но не вернули ушедших.

Министерство финансов подчеркивает, что со вступлением в силу нового режима в целом для большинства микропредприятий налоговое бремя по сравнению с ранее запланированным (снижение ставки НМП и введение минимальных социальных взносов) уменьшится, так как их оборот ниже среднего.

Это будет способствовать прогрессивности системы НМП, потому что для предприятий с малым оборотом бремя налогов будет меньше, а тем микропредприятиям, которые работают сезонно, не придется платить налоги в то время, когда предпринимательская деятельность фактически не ведется.

К началу декабря примерно 2000 плательщиков НМП уже отказались от этого статуса. Часть из них перерегистрировалась в общества с ограниченной ответственностью, часть еще не решила, в каком режиме работать, а другие бизнес уже ликвидировали.