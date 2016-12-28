Незадолго до Рождества в законодательстве вновь произошли изменения, однако они, скорее всего, удержали лишь от более широкой ликвидации бизнеса, но не вернули ушедших.
Министерство финансов подчеркивает, что со вступлением в силу нового режима в целом для большинства микропредприятий налоговое бремя по сравнению с ранее запланированным (снижение ставки НМП и введение минимальных социальных взносов) уменьшится, так как их оборот ниже среднего.
Это будет способствовать прогрессивности системы НМП, потому что для предприятий с малым оборотом бремя налогов будет меньше, а тем микропредприятиям, которые работают сезонно, не придется платить налоги в то время, когда предпринимательская деятельность фактически не ведется.
К началу декабря примерно 2000 плательщиков НМП уже отказались от этого статуса. Часть из них перерегистрировалась в общества с ограниченной ответственностью, часть еще не решила, в каком режиме работать, а другие бизнес уже ликвидировали.