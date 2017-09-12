В большинстве стран ЕС на продовольственные продукты распространяется пониженная ставка НДС. В Великобритании, на Мальте и частично в Люксембурге НДС вообще не применяется к продовольственным продуктам. Полная ставка НДС на продовольствие используется в пяти странах ЕС, в том числе и в Латвии. Венгрия, Румыния и Словакия сравнительно недавно ввели пониженный НДС на многие продовольственные продукты. Возможно, и в Латвии с 2018 года ставка НДС на местные овощи, фрукты и ягоды снизится с нынешних 21% до 5%. Это предложение еще предстоит обсудить в Сейме.

По оценке министерства земледелия, после понижения НДС местные овощи, фрукты и ягоды подешевеют на 3-12%. Для покупателя это означает, что за ту же самую сумму денег можно будет приобрести не один килограмм картофеля, а 1,16 кг, если допустить, что сейчас килограмм картофеля в магазине стоит примерно 0,35 евро, а после снижения НДС будет стоить 0,30 евро. Например, чеснок подешевеет с 2,89 евро за кг до 2,51 евро за кг.

Килограмм моркови и лука подешевеет примерно на 5 центов, килограмм груш и яблок - примерно на 14 центов, килограмм огурцов - на 11 центов, килограмм томатов - на 12 центов.

Минземледелия раcсчитывает, что снижение цен увеличит продажи овощей, фруктов и ягод, а это обернется выигрышем для латвийских крестьян, продукция которых продается супермаркетах. В министерстве полагают, что снижение НДС повысит интерес перерабатывающих предприятий к закупке латвийских продуктов.