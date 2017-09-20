Управляющая принадлежащей государству недвижимостью госкомпания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) готовится сдать в аренду дворец в Межотне. Арендатором станет малоизвестная фирма CV–R, арендная плата составит 2737 евро в месяц (без учета налога на добавленную стоимость), сообщает газета Latvijas avīze.

Арендатор был выбран в рамках конкурса, в котором принял участие только один претендент - фирма CV–R, которая увеличила стартовую арендную плату только на один шаг. Фирма за 2737 евро в месяц будет арендовать не только здание замка, но и земельный участок площадью 15,48 га.

"Это означает, что аренда впечатляющего объекта, который находится в хорошем состоянии, обойдется претенденту в неполные 40 тысяч евро в год (если добавить НДС). Представители сферы недвижимости по-разному оценивают, мала или велика эта сумма, но никто не хочет выражать свое мнение публично", - подчеркивает издание.

В прошлом году оборот CV–R составил 80 815 евро, убытки 36 002 евро, а основной капитал фирмы - всего 14 евро.

Владелец фирмы Гунарс Салминьш заявил, что его предприятие имеет 10 лет опыта работы в сфере туризма, а сам он является опытным управляющим крупными строительными проектами.

Бизнесмен планирует сохранить гостиницу во дворце, а также оставить возможность посещать действующий в нем музей. По словам Салминьша, планируется расширить возможности для туристов.