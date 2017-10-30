Enefit зарегистрировалась в латвийском регистре поставщиков природного газа еще в феврале 2017 года. Через несколько месяцев после открытия газового рынка компании удалось привлечь 258 клиентов. Объем реализованного предприятием природного газа в третьем квартале (июль - сентябрь) составил 114 гигаватт-ч или 7% объема потребления газа в Латвии.

В Министерстве экономики отмечают, что активность поставщиков природного газа на рынке очень высока: зарегистрированное число участников намного выше, чем число торговцев электроэнергии через полгода после открытия рынка электричества. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг, сейчас природный газ в Латвии можно приобрести у 33 торговцев, которые сконцентрировались на обслуживании юридических лиц. Большинство компаний принадлежат латвийским акционерам, но есть игроки из Литвы, Эстонии, Германии и Швейцарии.

Активность на рынке природного газа была заметна с первых дней после открытия рынка, признает председатель правления Enefit Янис Бетхерс. "Министерство экономики вместе с другими партнерами сумело предложить более упорядоченные принципы построения рынка, чем при открытии рынка электроэнергии", - отмечает Бетхерс.