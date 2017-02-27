28-я статья этого закона о приватизации земли в сельских районах устанавливает, что землю в период с 1 мая 2004 года по 30 апреля 2014 года граждане стран ЕС могли приобрести, если ведут в Латвии деятельность как крестьяне, по крайней мере три года непрерывно живут в Латвии и три года подряд активно занимаются сельским хозяйством.

Однако все крупнейшие сделки купли-продажи земли, в том числе сельскохозяйственной, прошли не за счет покупки самой земли, а за счет покупки ее собственников - юридических лиц. Например, в 2008 году крупнейшим землевладельцем была фирма Myrtillus, которой на востоке страны принадлежало около 20 тыс. га земли. В том году шведское предприятие лесного хозяйства Bergvik Skog AB в ходе одной сделки приобрело 30 тыс. га земли, в том числе сельскохозяйственной у Myrtillus и материнской компании Fragaria - Fraxinus, которую впоследствии переименовали в Bergvik Skog, но владельцами земли по-прежнему остались Myrtillus и Fragaria.

По подсчетам Latvijas Avīze, это была крупнейшая сделка по покупке земли в независимой Латвии, однако она не указана в списке крупнейших сделок в земельной книге.