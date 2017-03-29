Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что акцизы на табачный изделия могут повыситься, однако не стала упоминать конкретных цифр.

По неофициальной информации, первое повышение ставок акцизного налога на табачные изделия произойдет в 2018 году, второе - в 2019 году, а третье - в 2020 году. Считается, что повышение акциза поможет компенсировать снижение ставки подоходного налога с населения с 23% до 20% для лиц с годовым доходом до 45 000 евро и повышение необлагаемого минимума до 300 евро с нынешних 60-115 евро.