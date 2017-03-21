По данным Latio, средняя цена квадратного метра квартирах в рижских серийных многоэтажках за 21 месяц выросла с 602 до 651 евро, с 651 до 704 евро - за 16 месяцев, с 704 до 755 евро - за семь месяцев, из которых наибольший прирост произошел в январе-феврале 2017 года. Ценам понадобилось 90 месяцев, чтобы увеличиться с минимальной отметки в 490 евро за квадратный метр до 700 евро в середине прошлого года.

За последние три месяца цена квадратного метра, по оценке Latio, увеличилась на 39 евро, хотя, по информации Ober Haus, повышение составило только 8 евро. В агентствах недвижимости объясняют, что такое различие в оценках возникает, поскольку компании по-разному обрабатывают информацию о сделках, в том числе это касается и сделок с нетипично высокими или низкими ценами.

Как отмечает издание, для падения цен нет оснований, потому что сейчас они близки к минимальному уровню докризисных лет, тогда как максимальная цена квадратного метра была достигнута в апреле 2007 года и составила 1720 евро.