Прохладная весна и суровые заморозки сделали дефицитной самую ожидаемую местную ягоду - клубнику, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Пока напрасно ее искать на Центральном рынке Риги и в супермаркетах. Производители клубники говорят, что в теплицах ягода вызревает хорошо, но спрос больше, чем предложение. На большой урожай клубники в этом году рассчитывать не приходится.

Тем временем местную клубнику на рынках и в магазинах заменяет импортная. На Центральном рынке в основном продается клубника из Греции и Польши. Самая дешевая ягода предлагается по 1,50 евро за килограмм.

В целом же в этом году по сравнению с предыдущими годами клубника немного дороже - в прошлом году в начале июня клубнику на Центральном рынке можно было купить по 80 центов за килограмм, а в 2014 году - по 1,20 евро.