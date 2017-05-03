"У нас, как у маленькой страны, имеется своя специфика, чтобы мы развивались среди больших стран и крупных компаний. Уже традиционно Латвия может произвести качественное молоко. Только вопрос, что с ним делать. Сейчас мы можем произвести свыше 2000 тонн молока в день, которое идет на переработку. Примерно треть, около 700 тонн, в виде разных продуктов поставляются для потребления на внутреннем рынке, другую часть, около 30%, можно реализовать на мировых рынках, а остальное в виде сырого молока реализуется в Литве и Польше. Местный рынок заполнен, у него есть тенденция к уменьшению, потому что снижается число жителей. Экспорт - это возможность, над которой следует работать и в дальнейшем", - отметил председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс.

Председатель совета Smiltenes piens Гита Мурниеце признает: надо сконцентрироваться на экспорте и особенно нишевых продуктах, что станет вызовом для стран Балтии и всей Европы.