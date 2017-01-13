Dienas Bizness отмечает: "Ясно, что дискуссии по новой налоговой стратегии будут жаркими – то, что одним кажется нормальным, для других неприемлемо". Это коснется и дифференциации подоходного налога с населения, и нулевой ставки подоходного налога с предприятий на реинвестируемую прибыль, повышения ставки налога на добавленную стоимость с нынешних 21% до 23% или даже 25%.

Прогнозы делают осторожные: все заинтерсованные группы не смогут договориться, поэтому никаких кардинальных изменений в налоговой политике не произойдет.