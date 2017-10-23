Правительству Латвии потребуется разрешение комитета кредиторов обанкротившегося банка Snoras, в котором самым большим влиянием пользуются представители литовской госкомпании Indeliu ir investiciju draudimas.

Издание напоминает, что получение такого разрешения связано с оцениваемым в 20 млн евро остатком по задолженности авиакомпании airBaltic банку Snoras.

Ранее опрошенные изданием Verslo žinios эксперты отмечали, что для Литвы было бы выгоднее, если акционером airBaltic стал стратегический инвестор с ясным планом развития компании.

В годовом отчете airBaltic за 2016 год сообщается, что в конце прошлого года задолженность авиакомпании перед банком Bankas Snoras составила 20,03 млн евро. Задолженность планируется погасить с 2019 года в течение 10 лет.

Как уже сообщалось, Министерство сообщения сейчас рассматривает конкретные предложения по привлечению инвестора для латвийской национальной авиакомпании airBaltic, и не исключается полная приватизация компании.

Латвийскому государству принадлежит примерно 80% акций airBaltic, а компании "Aircraft Leasing 1" - около 20% акций. В апреле этого года опосредованно миноритарным акционерам авиакомпании стал датский предприниматель Ларс Тусен, к которому перешла "Aircraft Leasing 1".