Согласно информации источников, придумана некая "проблема энергетической безопасности Калининградской области", которую, по мнению российской стороны, Евросоюз (ЕС) должен решить за свой счет. В другом случае предлагается вместе со странами Балтии интегрировать и Калининградскую область, но вместе с Балтийской АЭС, строительство которой уже несколько лет как фактически законсервировано. Иными словами, предлагается открыть региональный рынок Балтийской АЭС, когда она будет построена.

По оценке ЕК, в таком случае Балтийская АЭС будет самой мощной единицей, генерирующей электроэнергию в синхронизируемом регионе, поэтому напрямую повысит энергетическую зависимость стран Балтии от России, так как сможет регулировать предложение электроэнергии.

Информационное агентство BNS напоминает, что Балтийские страны договорились отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ до 2025 года. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в середине декабря сказал BNS, что предварительно Объединенный центр исследований ЕК рекомендует синхронизировать энергосети через Польшу, потому что это самая дешевая альтернатива.