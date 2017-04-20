Ранее в расходы на хозяйственную деятельность, которые налогом не облагались, был включен только налог на недвижимость, а теперь планируется, что к расходам может быть отнесено до 50% от доходов. Таким образом, удвоение ставки в комплексе с введением нормы расходов по существу не изменит размер налога.

Например, доход от аренды квартиры составляет 100 евро, налог 10% - 10 евро, в будущем при получении тех же самых 100 евро от них отнимается 50% или 50 евро, и оставшиеся 50 евро облагаются 20%-ным налогом, а фактически платить нужно те же 10 евро.

Президент Латвийской ассоциации домовладельцев Дмитрий Трофимов допускает, что люди не заметят деталей, но увидят удвоение ставки, что заставит их перейти в серый сектор и вести расчеты с арендаторами наличными, а не перечислением.