В данном случае речь идет о сделке по предоставлению шведской компании налоговой скидки в 6,4 млн евро за обещание построить складской комплекс за 25 млн евро. Как отмечает издание, версия Rimi выглядит следующим образом: компания просит у правительства скидку в 6,4 млн евро, а в обмен обязуется инвестировать 75 млн евро, создать 600 рабочих мест, а до 2025 года нарастить сумму выплаченного налога на недвижимость до 26 млн евро.

На второй год после реализации проекта Rimi придется доказать, что достигнутые зафиксированные в правилах Кабинета министров показатели, без исполнения которых налоговая скидка будет аннулирована.

Согласно предоставленной изданию Министерством экономики информации, параметры сделки выглядят следующим образом: налоговая скидка в размере 6,296 млн евро обмен на инвестиции в 25,585 млн евро, которые в течение года позволят создать 117 новых рабочих мест и более 160 рабочих мест к 2025 году.

Как информирует Министерство экономики, во вторник правительство поддержало предоставление компании Rimi Latvia скидки по уплате подоходного налога с предприятий. Размер скидки, как и планировалось, составит 6,396 млн евро.