Около 700 рижских владельцев квартир получили извещение с требованием погасить долг за аренду земли под многоэтажными домами. Сумма долга на одну квартиру – от 400 до 900 евро. Собственники приватизированных квартир, по сути, стали заложниками законодательного "брака".

Как пишет газета Diena, долговые обязательства образовались за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года. Платежи выставлены от имени АО Pilsētas zemes dienests. Как пояснили изданию представители предприятия, адвокат и администратор неплатежеспособности Нормундс Шлитке, требования выставлены только сейчас из-за затянувшихся судебных процессов.

С учетом ситуации правительство готовит поправки к закону, который регулирует завершения процесса приватизации, то есть выкуп земли под домом, а также принудительную аренду земли под приватизированными домами.

Многие владельцы жилья сохранили чеки, которые доказывают оплату аренды земли. Шлитке допускает, что такая ситуация могла возникнуть из-за того, что собственники жилья переводили деньги управляющему дома, который не переводил деньги владельцу земли.

Представитель ОО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Санта Валюма такую вероятность отрицает: "Такого не может быть. Не создавались никакие накопления. Скорее ситуация могла возникнуть из-за того, что дом располагается на нескольких участках, которые принадлежат разным собственникам. Арендная плата в свое время переведена, но не за все участки".

По ее словам, к настоящему моменту в RNP уже обратилось около 40 владельцев квартир, но помочь им невозможно, а лишь можно дать совет, как поступить.

Например, один из вопросов – проверить, являлся ли конкретный человек в указанный срок владельцем жилья. Если нет, то долг на него не распространяется.

Ситуация известна давно. Еще несколько лет назад в Сейме была начата работа над законодательными поправками. Свои предложения Министерство юстиции подавало в парламент дважды – 1 октября 2015 года и 17 марта 2016 года. Законопроект принят в первом чтении. В декларации правительство указано, что вопрос должен быть решен до середины 2017 года, сейчас законопроект проходит череду рассмотрений. Но пока неясно, будет ли он принят к середине года.