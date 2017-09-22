После ликвидации системы пропусков и демонтажа автоматического шлагбаума десятки такси ринулись в аэропорт. Представители отрасли и эксперты уже ранее высказывали опасения о том, что отмена прежней системы может вызвать хаос, недовольство клиентов, а также способствовать теневой экономике в отрасли. Как отмечает аэропорт, уже сейчас большое количество машин, которые одновременно пытаются использовать т.н. линию такси, затрудняет движение.

Система пропусков в аэропорту отменена по решению департамента административных дел Верховного суда, который в марте оставил без изменений прежнее постановление о демонтаже в аэропорту автоматического шлагбаума, ограничивавшего доступ такси.

Сам аэропорт был крайне недоволен решением суда и даже просил отложить его исполнение, чтобы наладить инфраструктуру, но суд эту просьбу отклонил. Ранее на территории аэропорта свои услуги могли предлагать только те таксомоторные компании, которые отвечали определенным критериям, например, имели в своем распоряжении не менее 50 машин, платили налоги и получили специальный пропуск. По утверждениям аэропорта, это было необходимо в целях безопасности. До сих пор свои услуги в аэропорту предлагали только две компании – Baltic Taxi и Rīgas Taksometru parks.