Особенность транзитного комплекса Латвии состоит в том, что он в состоянии обеспечить доставку российских нефти и угля от восточной границы до судов. Это не означает, что железная дорога, порты и другие звенья транзитной цепи обрабатывают только грузы нефти и угля, но без угля и нефти встал бы вопрос, окупается ли вообще перевозка по железной дороге и перевалка в портах других видов грузов, например, черных металлов и лесоматериалов.

То же касается контейнеров, которых благодаря усилиям LDz в прошлом году транспортировано в два раза больше, чем в 2015 году.

Все вышеперечисленное и диверсификация грузов могут продолжаться при условии, что объемы перевозимых нефти и угля сохранятся на уровне 16 млн тонн в обеих группах. В целом за 2016 год через Латвию было транспортировано 47,8 млн тонн грузов, что на 7,8 млн тонн или 14,1% меньше 2015 года.