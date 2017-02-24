Если в 2014 году в Земельную книгу было занесено 13 сделок с апартаментами по цене от 800 000 евро и 26 сделок на сумму от 700 000 евро, то в 2015 году эти показатели составили 19 и 24 соответственно. Цифры за прошлый год ещё ниже – 5 и 9.

По данным издания, в прошлом году покупателями эксклюзивной собственности по цене выше 0,5 млн евро были иностранцы из России и стран СНГ. Речь идёт исключительно о Риге и Юрмале.

Газета публикует крупнейшие сделки. На первом месте апартаменты, купленные за 2,17 млн евро. За такую сумму в прошлом году была продана квартира в Юрмале, на пр. Булдуру, 17 k-2. Апартаменты, площадью 273,5 квадратных метров, в 2015 году с привлечением кредитных средств за 814 тысяч евро купил Андрис Риектиньш 1971 г. рож. В августе прошлого года эта собственность за 2,17 млн евро перешла к уроженке Москвы Анне Левитанской 1975 г. рож..

Сделка позволила прежнему владельцу покрыть кредит в Meridian Trade Bank на сумму 745 тысяч евро. Новому владельцу кредит не потребовался.

На втором месте – сделка на сумму 1,99 млн евро. За эту сумму в сентябре прошлого года апартаменты (326,8 квадратных метров) в рижском проекте Ģipša fabrika (на Кипсале) купила Иоланта Брувере 1983 г. рож.. Кредитные средства не привлекались.

Третье место в ТОПе занимает покупка квартира на ул. Элизабетес, 3, за которую в июле прошлого году Елена Панина отдала 1,22 млн евро. Жилье продавало ООО Dzintaru 34. При покупке жилья кредит также не потребовался.