Государство уже в течение многих лет предпринимает попытки навести порядок в отрасли таксомоторных перевозок. В последнее время предприняты новые шаги, в нормативные акты внесены изменения, которые обернутся большими изменениями для этой отрасли, пишет Dienas Bizness.

Сами таксисты воспринимают эти попытки со смешанными чувствами - в настоящее время страсти разгорелись вокруг счетчиков такси. В середине сентября таксомоторные фирмы получили письмо из Службы государственных доходов (СГД), в котором им предложено в течение 20 рабочих дней провести обновление программного обеспечения счетчиков или установить новые счетчики.

Проверку соответствия требованиям всех моделей электронных устройств и оборудования, в том числе счетчиков такси, предусматривают правила Кабинета министров, которые вступили в силу еще в июле прошлого года. Однако только в сентябре в базе данных СГД был зарегистрирован счетчик для такси Microtax-06, который признан соответствующим требованиям.

То есть до этого таксистам не было известно, на какие счетчики и обновления программного обеспечения можно заменять старые счетчики, что и вызвало их недовольство.