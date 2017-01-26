Литовская компания Vilniaus prekyba постепенно концентрирующая акции компаний розничной торговли и напрямую связанного с ними бизнеса, сокращает управляющие промежуточные звенья торговых компаний и формирует правления. В бизнесе это, как правило, может означать подготовку к продаже, выходу на биржу, либо к крупному поглощению, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Группа Vilniaus prekyba контролирует торговые центры Akropolis, сети супермаркетов Maxima, сеть аптек Euro Apteka, а также ряд других бизнесов.

"Сейчас группа обновляет свою бизнес-стратегию, однако никаких конкретных соглашений о приобретении или продаже бизнеса нет. С другой стороны, мы живая организация, которая трансформируется с целью достижения оптимального результата. Поэтому мы постоянно исследуем положение на рынке, сотрудничаем с различными внешними экспертами и партнерами, инвесторами, присматриваемся к новым приобретениям заграницей", - сказала глава Vilniaus prekyba Раймонда Кижене.

По утверждению специалистов по приобретению и слиянию, с которыми общались журналисты Verslo zinios, если нынешние действия не являются очередной реформой бизнеса, то напрашиваются два варианта - либо Vilniaus prekyba уже общается с потенциальными покупателями и все реформирует по их желанию, либо, сначала решила все привести в порядок, а потом уже искать покупателей.

Также рассматривается и сценарий, согласно которому сама Vilniaus prekyba сейчас присматривается к крупным приобретениям заграницей, а в качества залога банкам под финансирование может быть представлен бизнес в Литве.