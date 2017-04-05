За последние десять лет ставка подоходного налога с населения, которая взимается с доходов от продажи леса, менялась по крайней мере раза три. После повредившей леса бури, которая случилась в 2005 году, ставка была нулевой, а к настоящему времени выросла до 10%.

Оправданные расходы, если продается растущий лес, составляют 25%, за продажу подготовленных лесоматериалов - 50%. Минфин подготовил предложение повысить ставку налога до 20%, сохранив при этом оправданные расходы в размере 50%. Владельцы лесов считают, что эти изменения могут вновь увести отрасль в "серую зону".