То, что акциз может быть повышен, еще в феврале заявила на заседании Трехстороннего совета по сотрудничеству министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, не назвав конкретных цифр. По имеющейся в распоряжении DB неофициальной информации, обсуждается возможность постепенного повышения ставки на бензин, дизельное горючее и сжиженный нефтяной газ в среднем на 8-24%.

Первое повышение ставок намечено в 2018 года, второе с 2020 года. Особенно сильно повысится ставка на бензин с содержанием свинца. Повышение акциза будет частью механизма компенсации снижения ставки подоходного налога с населения.

Как заявили опрошенные изданием предприниматели, повышение акциза на горючее "освободит" инфляционную спираль, потому что многие товары и услуги из-за транспортной составляющей станут дороже. Экспорту это грозит снижением конкурентоспособности, потому что отправители грузов вынуждены будут нести эти затраты на своих плечах.