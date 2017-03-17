В контексте новой налоговой стратегии могут быть предприняты и меры по уменьшению оборота наличных. "Если уже сегодня даже пенсии перечисляются на расчетный счет в банке, почему нельзя полностью перейти на выплату исключительно безналичным способом зарплат и других вознаграждений?" - комментирует идею генеральный директор Службы государственных доходов Илзе Цируле. Она считает, что работу над уменьшением оборота наличных надо продолжать.

Ранее уже сообщалось, что с 2017 года в сделках между частными лицами установлен лимит оборота наличных - 7200 евро. "Можно было бы уменьшить этот "потолок" до нескольких сотен, - заявила Цируле. - Магазины должны быть мотивированы использовать безналичные деньги. Нет нужды в кассовом аппарате, если расчеты за товары, купленные физическими лицами, ведутся безналичными деньгами".

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс согласен, что с теневой экономикой бороться нужно, но в целом к ограничению наличных сделок в Латвии он относится скептически: "Если бы такие ограничения были бы во всем ЕС или хотя бы в странах Балтии, фон был бы иной". Зарплату перечислением работник может получать, если сам этого хочет, считает профсоюзный лидер.