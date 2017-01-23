Анкетирование банками клиентов, которое в прошлом году вызвало большой ажиотаж среди населения, тихо завершилось, и можно сделать вывод, что ничего особенного в его ходе не обнаружилось. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Хотя государство позиционировало анкетирование как важную обязанность, информацию о результатах никто не собирается обобщать. Судя по ответам банков, можно сделать вывод, что ничего особенного в ходе анкетирования не вскрылось, только стало известно, что примерно на 1% увеличилась доля клиентов, которых можно считать политически значимыми лицами.

В некотором смысле анкетирование можно считать экспериментом по внедрению закона, если бы только оно не доставило столько хлопот жителям. Банки отмечают, что процесс анкетирования выявил ряд недостатков и необходимость разработки более серьезных решений для регистрации политических значимых лиц.