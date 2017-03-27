В заявленной правительством налоговой стратегии предлагается установить необлагаемый минимум в 300 евро (сейчас - 60-115 евро в зависимости от величины зарплаты). Необлагаемый минимум для тех, кто получает 1350 евро, составит ноль. Необлагаемый минимум за иждивенцев останется прежним - 175 евро в месяц. Также необлагаемый минимум для пенсионеров предусмотрено поднять с 235 до 300 евро.

Эта идея в комплексе с планируемым понижением ставки ПНН с 23% до 20% беспокоит самоуправления, доходы которых уменьшатся. В условном выигрыше будет налоговая администрация, так как сократится число обслуживаемых физических лиц.

Дискуссии по этому вопросу впереди, потому что неясно, удастся ли ввести необлагаемый минимум в 300 евро сразу или понадобится переходный период. Неофициально известно, что начались дискуссии о повышении необлагаемого минимума за детей до 200 евро, 250 евро или даже целых 300 евро.