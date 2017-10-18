Рост цен наблюдается с лета нынешнего года и затрагивает все сегменты зимних шин от бюджетных продуктов до шин класса премиум. Повышение цен коснулось шин, которые производятся как в Европе, так и в Азии.

По словам директора Autoriepu nams, Оскарса Крампанса, отдельные азиатские модели бюджетного класса подорожали на 8-12%. Глава отдела продаж и маркетинга Atlas Riepas Янис Пурвитис подтверждает сказанное коллегой, но подчеркивает, что при тщательной оценке предложения зимних шин все еще можно найти предложение по цене на уровне прошлого года или даже дешевле.