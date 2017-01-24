Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии.

Литовская компания Amber Grid сообщила, что подписала соглашение с латвийской Conexus Baltic Grid и эстонской Elering.

"По этой модели велась бы торговля газотранспортными мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовые потоки между странами Балтии. Это стало бы первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран", - сказал агентству BNS глава Отдела стратегического планирования и коммуникации Amber Grid Данас Янулёнис.

По его словам, новую модель планируется внедрить к лету этого года, а услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила балансирования, торговли и других важных для оптового рынка принципов и правил.

Планируется, что общий рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.

Чем занимается Conexus Baltic Grid?

Conexus Baltic Grid учреждено на базе компании Latvijas Gāze. Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH ("Uniper",18,3%) и Itera Latvija (16%). Прибыль Latvijas Gāze в 2015 году составила 33,3 млн евро. Основной капитал учрежденной компании составляет 39,786 млн евро.

До конца 2017 года Conexus Baltic Grid предстоит продать новым хозяевам, что не относится к нынешнему и финансовому инвестору предприятия Marguerite Fund.

Начало деятельности Conexus Baltic Grid - это часть процесса либерализации латвийского газового рынка, в результате которого потребители страны получат возможность выбирать поставщика газа, тогда как Conexus Baltic Grid будет оператором газотранспортной инфрастуктуры.

Как либерализация отразится на обычных потребителях?

С 3 апреля 2017 года каждый латвийский потребитель природного газа сможет свободно выбрать поставщика, сообщает Министерство экономики.

Открытый рынок газа создает условия для конкуренции между торговцами, что обеспечит лучшее качество услуг и большие возможности для всех потребителей природного газа.

Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение правительства проект правил "О торговле и использовании природного газа", в которых прописаны принципы работы открытого рынка газа.

Для домашних хозяйств рынок будет открываться поэтапно. С 3 апреля хозяйства, которые не захотят менять торговца, будут получать газ от нынешнего продавца - Latvijas Gāze - по цене, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). Latvijas Gāze обязано поставлять газ до 2019 года.

В свою очередь, коммерсанты до 15 июня этого года должны выбрать торговца природного газа и заключить с ним договор. Если коммерсант этого не сделает, до 1 июля поставлять газ ему будет нынешний торговец, а после 1 июля он получит газ в рамках последней гарантированной поставки за цену, установленную КРОУ, плюс 20%.