В Риге в четверг, 22 декабря, учреждено акционерное общество Conexus Baltic Grid, которому газовый монополист Latvijas Gāze передаст функции хранения и передачи природного газа.

На учредительном собрании присутствовали более 100 человек, в том числе акционеры Latvijas Gāze и новой компании, руководство Latvijas Gāze и журналисты.

Явившиеся на собрание акционеры представляли почти 98% основного капитала предприятия. Решение об учреждении Conexus Baltic Grid было принято голосами 99,98% собравшихся, против были 0,02%.

Как сообщил руководитель Latvijas Gāze Айгар Калвитис, предприятие начнет фактическую работу после того, как будет занесено в коммерческий регистр, что планируется сделать в начале января.

Цель новой компании - стать лидером в Балтийском регионе.

Калвитис добавил, что до конца следующего года Conexus Baltic Grid предстоит продать новым хозяевам, что не относится к нынешнему и финансовому инвестору предприятия Marguerite Fund.

Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH ("Uniper",18,3%) и Itera Latvija (16%). Прибыль Latvijas Gāze в 2015 году составила 33,3 млн евро. Основной капитал учрежденной компании составляет 39,786 млн евро.

В понимании Закона об энергетике акционерами нового предприятия Conexus Baltic Grid не смогут быть "Газпром", Uniper и Itera Latvija, которым придется продать свои акции. Право первоочередной покупки этих акций будет у Латвийского государства, которое должно будет решить, приобретать ли их.

Разделение компании Latvijas gāze - это часть процесса по либерализации рынка природного газа в Латвии. С апреля 2017 года латвийские потребители получат возможность выбирать поставщика газа. Транспортировкой газа до потребителя будет заниматься независимая от поставщиков компания Conexus Baltic Grid.

Структура акционеров Conexus Baltic Grid первоначально на 99% будет совпадать со структурой акционеров Latvijas Gāze (за вычетом миноритариев Latvijas Gāze, проголосовавших против создания Conexus Baltic Grid).

До конца 2017 года акционерами могут оставаться все акционеры Latvijas Gāze, но с 1 января 2018 года такие акционеры, как "Газпром", Uniper и Itera Latvija, должны избавиться от долей. Акции Conexus Baltic Grid должны быть проданы в соответствии с законодательством Латвии, которое запрещает газодобывающим компаниям иметь доли влияния в активах по транспортировке газа.

Компания Marguerite Fund, которая является одним из акционеров Latvijas Gāze, при этом может сохранить свою долю и даже увеличить ее, так как является инвестиционным фондом, а не газовой компанией.

В феврале 2016 года Сейм, в рамках внедрения третьего энергопакета ЕС, по правилам которого уже работают газовые рынки Литвы и Эстонии, принял законопроект о либерализации газового рынка, в соответствии с которым до апреля 2017 года Latvijas Gāze должна быть разделена на два юридически независимых предприятия: оператора систем передачи и хранения газа и оператора систем распределения и торговли природным газом.