"Стороны исходят из того, что газ из России, который поставляется в Турецкую республику на границе Турецкой республики с республикой Болгарией, с даты ввода в эксплуатацию морского участка 1 (первая нитка "Турецкого потока") будет поставляться по морскому участку 1",— сообщается в документе.

В межправсоглашении отмечается, что к вводу в эксплуатацию участка "Турецкого потока" в контракты на поставки газа через территорию Болгарии необходимо внести изменения по пунктам сдачи и техническим условиям. Изменения не повлияют на коммерческие условия контрактов.

Россия транспортирует газ в Турцию по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Из соглашения следует, что с вводом в эксплуатацию "Турецкого потока" поставки газа прекратятся по Трансбалканскому газопроводу.

Межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток" было подписано в октябре 2016 года. В документе говорится о строительстве двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

10 марта президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, на которых, в частности, обсуждалось строительство газопровода. Президент Турции заявил о достижении Москвой и Анкарой полной нормализации в отношениях.