Он рассказал, что в этом году, согласно имеющимся планам, оборот Dzintars по сравнению с показателем предыдущего года увеличится на 15%. Герчиков не стал уточнять возможный размер убытков предприятия в 2017 году.

По его словам, предприятие продолжает выполнять одобренный в начале нынешнего года план процесса правовой защиты.

Как сообщалось, 18 января этого года суд Земгальского предместья Риги утвердил план процесса правовой защиты Dzintars. На выполнение указанных в плане мер предприятию дано два года.

Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики Dzintars в 2016 году составил 5,807 млн евро - на 1,8% меньше, чем в 2015 году, убытки сократились на 35% - до 1,729 млн евро.

Dzintars производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.