Из 47 магазинов Gerkens & Co сегодня работают только четыре, но и их дни тоже сочтены. Раймонд Геркенс "перезапускает" своё дело, бизнесмен намерен торговать дорогими итальянскими брендами, а его магазины будут самыми дешёвыми из дорогих. Об этом он рассказал в интервью газете Dienas Bizness.

Геркенс также вспомнил, как создавал Gerkens & Co. Предприятие было создано специальным разрешением Совета министров. "У меня были возможности, если уж я при советской власти сумел открыть бар... Я был одним из первых кооператоров в стране. Проблема состояла в том, что закон разрешал не менее трёх владельцев (лебедь, рак и щука, по терминологии Крылова). Это меня не устраивало, я искал возможностей зарегистрировать предприятие на себя одного", - рассказал бизнесмен, добавив, что безумно хотел стать богатым. Зарабатывал сам и позволял зарабатывать своим работникам. Хотя в семье у Геркенса предпринимателей нет, он – единственный бизнесмен среди восьми братьев и сестёр.

Из 47 магазинов Gerkens & Co сегодня работают только четыре – рижский "Детский мир", в Лиепае, Айзпуте и Талси. Рано или поздно и эти магазины будут закрыты. Бизнесмен решил "перезапустить" свой бизнес и намерен торговать дорогими итальянскими брендами, например, Dolce Gabana. Под новый проект уже создана компания Fratelli, единственным владельцем которой является Геркенс . "Все происходит! Фирма есть, деньги есть, вопрос только в том, что положить в тот контейнер", - пояснил бизнесмен.

"Наши магазины будут самыми дешёвыми из дорогих. Продукцией Armani торгуют литовцы, а теперь будут торговать латыши. Будет намного дешевле", - добавил Геркенс .

Одновременно, он рассказал, что продаёт недвижимость, которая была приобретена как объект инвестиций. Такое своё решение Геркенс объяснил тем, что более не хочет заниматься серьёзным бизнесом, а открытие брендовых магазинов – это хобби.

Геркенс уже пенсионер, государство ему ежемесячно выплачивает пенсию в размере 1142,38 евро. Но этих денег не хватает на содержание дома, площадью в 2000 квадратных метров.