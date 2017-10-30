Крупное германское предприятие по производству автомобильных компонентов Continental намерено построить в Литве завод, в который инвестирует 95 млн евро. Это будет крупнейшая инвестиция "с нуля" в истории Литвы.

На новом заводе электронных компонентов планируется трудоустроить одну тысячу человек, сообщило поощряющие инвестиции агентство Investuok Lietuvoje. Представитель по связям с общественностью агентства Эгидиюс Юргялёнис сообщил агентству BNS, что пока место строительства завода не раскрывается.

"Строительство первого завода Continental в Литве является важной частью нашей стратегии в Европе", - отмечает в пресс-релизе руководитель 28-ми заводов Continental Ганс-Юрген Браун.

"Решение Continental обосноваться в Литве, может стать существенным переломом, который заставит обратить внимание на Литву не только производителей автомобилей, но и прочих крупных поставщиков компонентов", - отметил гендиректор Investuok Lietuvoje Мантас Катинас.

Руководитель Каунасского завода Шайан Али отметил, что производство планируется начать до середины 2019 года.

Continental будет производить в Каунасском районе системы безопасности для пассажиров и смарт-системы помощи водителям - элементы контроля за дверьми и сиденьями, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддержания скорости и передние радары для функции автоматической остановки.

Выручка созданной в 1871 году Continental в прошлом году составила 40,5 млрд евро. В 56 странах мира на ее предприятиях работает 227 тыс. человек.

Другой гигант немецкого автопрома Hella в середине октября в Каунасской свободной экономической зоне начал строительство завода стоимостью 30 млн евро.