"В результате повышения акциза мы потеряем транзитных клиентов и покупателей в приграничной зоне, которые отправятся заправляться на автозаправочные станции в Литве, где цены будут намного привлекательнее. Валюта и нас одни, поэтому нет никаких проблем с расчетами, пограничный контроль тоже отсутствует", - отметил глава ассоциации.

По его словам, сейчас цена топлива на заправках в Латвии и Литве практически одинаковая, разница может составлять один цент. В свою очередь, по сравнению с Эстонией, где в последний раз акцизный налог повышался в феврале, в Латвии литр топлива примерно на 20 центов дешевле.

"Все годы независимости Эстония получала выгоду от высоких акцизных налогов в Финляндии. Отличное паромное сообщение между Таллином и Хельсинки позволяло получать дополнительные доходы, потому что финны ездили в Эстонию за акцизными товарами. Сейчас часть эстонских и финских покупателей приезжают за покупками в Латвию", - говорит Карчевскис.