Как рассказала директор Domina Shopping Дина Бунце, сейчас в торговом центре проводится самая масштабная в истории здания реконструкция, в результате который увеличится эффективность использования помещений площадью 12 тыс. квадратных метров.

На месте бывшего супермаркета планируется открыть 25 новых магазинов с товарами для дома, спорта, а также с продуктами питания и другими категориями товаров. Кроме того, отроются различные сервисные объекты, в том числе и предлагающие услуги по улучшению здоровья.

"Реконструкция сейчас находится фактически на заключительной стадии. Если ничего не поменяется, планируем бОльшую часть новых магазинов открыть уже весной нынешнего года", - отметила Дина Бунце, подчеркнув, что о точных сроках открытия Domina Shopping распространит специальную информацию.

На вопрос о том, откроется ли в торговом центре супермаркет Rimi, она не ответила. "По сравнению с предыдущим арендатором, для нового гипермаркета предусмотрена более компактная площадь, которая в то же время будет просторной и удобной", - сказала директор торгового центра.

Ранее стало известно, что Совет по конкуренции рассматривает заявку об открытии супермаркета Rimi Latvia в торговом центре Domina Shopping.

Действовавший в Domina Shopping супермаркет Prisma закрылся 31 мая 2016 года. Летом прошлого года торговый центр Domina Shopping был продан за 74,5 млн евро эстонскому инвестиционному фонду EfTEN Kinnisvarafond II. Площадь помещений торгового центра превышает 120 000 квадратных метров, это второй по величине торговый центр в Риге. В нем работает свыше 160 магазинов. В 2015 году оборот Domina Shopping составил 64,4 млн евро.