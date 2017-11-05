В октябре 2016 года Суд Земгальского предместья Риги удовлетворил просьбу предприятия и запустил процедуру правовой защиты. В январе был утвержден план. В этом году предприятие намерено сократить убытки, а продажи Dzintars уже выросли на 15%.

На этой неделе на производстве Dzintars была представлена новая линейка косметических продуктов Future Formula. Это лечебная продукция, которая решает многие проблемы, например, с выпадением волос или проблемной кожей.

Отвечая на вопрос, не решил ли Dzintars сделать упор на лечебную косметику, Герчиков ответил: "Нет, не только. Мы выпускаем и новую декоративную косметику, в будущем году выйдут новые парфюмерные образцы. Мы очень много работаем, занимаемся ребрендингом и постоянно улучшаем многие линии".

Говоря о плане правовой защиты глава предприятия добавил, что Dzintars многое уже сделано, но реальное изменение ситуации предприятие ожидает в будущем году. "Не волнуйтесь, нас всегда будут покупать", - заявил во время презентации новых продуктов Герчиков.

Прогнозов по росту Герчиков не озвучил, заметив, что на момент запуска процесса правовой защиты многие линейки косметики находились в последней стадии разработки. Спустя всего пару месяцев вышла концептуально новая линия Future Formula, рассказала руководитель отдела проектов предприятия Элина Лукьянович.

Главный рынок сбыта Dzintars – Латвия, где работает свыше 40 магазинов предприятия. Помимо того, у Dzintars есть сеть в бывших странах СССР, где магазины работают на основании договоров франшизы.

"На первом месте для нас – Латвия, здесь у нас свои магазины, и мы их развиваем. Мы в отличие от других не гонимся за модой, для нас важнейшим остается внутренний рынок", - замечает Герчиков. Меж тем, по словам Лукьянович, предприятие выходит и на новые рынке, в том числе в Азии.

На втором месте среди рынков сбыта – интернет-платформа. До запуска процесса правовой защиты онлайн-магазина у Dzintars не было. Эксперты советовали открыть эту платформу как можно быстрее.

"Третий наш стратегический пункт – это pivate label. Мы обеспечиваем полный сервис – от рецептуры до упаковки. Нас знают многие, к нам обращаются иностранцы, приезжают на предприятие, убеждаются, что все в порядке, делают свои заказы", - говорит Герчиков.

Ранее уже сообщалось, в середине ноября в рижском центре отдыха Lido на улице Краста в центральной зоне комплекса будет открыт магазин Dzintars.

Как рассказал агентству LЕТА председатель правления Lido Марис Блумбергс, открытие этого магазина станет началом долгосрочного сотрудничества предприятий. "В будущем мы планируем расширить сотрудничество, вместе популяризуя здоровый и полноценный образ жизни", - сказал руководитель Lido.

Оборот предприятия по производству парфюмерии и косметики Dzintars в 2016 году составил 5,807 млн евро - на 1,8% меньше, чем в 2015 году, убытки сократились на 35% - до 1,729 млн евро.

В прошлом году Dzintars продолжал работу над оптимизацией расходов. Главной задачей в 2016 году было освоение новых рынков, которые компенсировали бы объемы ранее потерянных рынков. Сейчас Dzintars продолжает развивать сотрудничество с владельцами частных брендов и товарных марок.

Dzintars производит парфюмерию и биокосметику. В его ассортимент входит более 1000 видов продукции.