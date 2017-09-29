По большому счету не имеет значения, сколько платить налогов и каков размер налоговой нагрузки. Например, люди в Центральной Африке вообще не платят налогов. Но разве они от этого лучше живут? Существуют всего два вопроса: что тебе остается, когда ты заплатил налоги, и что получишь за свои налоги, сказал в интервью агентству LЕТА председатель правления предприятия Forevers Андрей Ждан.

Несмотря на повышение прогнозов роста латвийской экономики, которые делают Банк Латвии, госучреждения и международные организации, оснований для оптимизма нет, считает он. По мнению Ждана, стагнация продолжится. Единственное, что может оживить ситуацию - освоение европейского финансирования, выделенного на 2017-2021 годы.

"Ожидаем роста цен на сырье и на готовую продукцию. Скорее всего, покупатели будут экономить, потому что оснований для роста зарплат в условиях стагнирующей экономики просто нет", - уверен он.

С советами иностранных экспертов о том, что Латвии следует снизить налоговую нагрузку на рабочую силу, он не согласен. "Не имеет значения, по большому счету, сколько платить налогов. Вообще никакого значения не имеет, какой размер налоговой нагрузки. Например, люди в Центральной Африке вообще не платят налогов. Но разве они от этого лучше живут? По большому счету, существуют всего два вопроса: что тебе остается, когда ты заплатил налоги и что получишь за свои налоги", - говорит Ждан.

В качестве примера он приводит Францию, где налогообложение достигает 75% от доходов, и это значительно больше, чем в Латвии. "Но живут ли французы хуже, чем жители Латвии?", - задается он риторическим вопросом.

Ждан считает, что технические изменения законов или разработка очередной программы не способны улучшить или ускорить развитие экономики. "Поэтому я бы так сказал: сегодня правительству ничего менять не нужно. Лучше вообще оставить в покое предпринимателей и не мешать им работать", - заключил он.