Согласно оперативным данным, в мае объем грузов, перевезенных по железной дороге, сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозки нефтепродуктов немного снизились, тогда как количество перевезенного каменного угля сохранилось на уровне мая прошлого года. Объем грузов, перевезенных за пять месяцев 2017 года, вырос по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Президент LDz добавил, что существенно увеличился и объем перевозок в направлении Вентспилсского порта.

По словам Берзиньша, на этой неделе он встретится с руководством "Российских железных дорог" (РЖД) и попытается выяснить, что послужило основой для распространения "кошмаров" о драматичной ситуации в транзитной отрасли. Российская сторона уже подтвердила, что не вводилось никаких ограничений на перевозку грузов в Латвию.

Напомним, что в конце мая информационное агентство Reuters со ссылкой на девять связанных с индустрией источников сообщило, что РЖД отказалась поставлять через латвийские порты часть грузов, в том числе нефтепродукты, минеральные удобрения, уголь и металл. До сих пор все эти грузы перевозились через Латвию "сравнительно легко". Агентство со ссылкой на несколько источников сообщило, что действия РЖД могут быть связаны с позицией Латвии по проекту газопровода Nord Stream 2.