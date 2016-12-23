Она добавила, что по этой причине латвийские предприятия должны обеспечивать привлекательное предложение по конкурентоспособной цене, а также неизменно высокое качество.

Положителен тот факт, что в последние годы жители Латвии все чаще выбирают здоровые и качественные продукты. "Мы удовлетворены тем, что в обществе активизируются дискуссии о качестве общественного питания, и люди делают умный, основанный на информации выбор", - сказала она.

Аузиня напомнила, что в декабре Lido издало книгу о калорийности разных продуктов и содержании в них питательных веществ, которую можно получить в ресторанах Lido. "Надеемся, нашему примеру последуют и другие предприятия, и уже вскоре доступность информации станет нормой", - сказала руководитель компании.